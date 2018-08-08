فهد العتيبي معلقًا على مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري

أعلنت قناة “بيراميدز” عن قيام المعلق الشهير فهد العتيبي بالتعليق على أحداث مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ونشرت القناة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن العتيبي سيعلق على المباراة التي تقام في الـ4.30 عصرًا بتوقيت القاهرة والـ5.30 بتوقيت السعودية.

أحد أساطير التعليق العربي المبدع ” فهد العتيبي ” ينضم لقناة بيراميدز ويعلق اليوم على مباراة بيراميدز والانتاج الحربي ????????️ pic.twitter.com/EneD1wcbge — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وكان نادي “بيراميدز” أعلن صباح اليوم -أيضًا- أن النجم روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق، في الاستوديو التحليلي للمباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، رسالة صوتية من كارلوس، قال فيها: “انتظروني اليوم على قناة بيراميدز تي في مباشرة من القاهرة”.

ويستضيف فريق بيراميدز، عصر اليوم الأربعاء، نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين، لا سيما أن كلًا منهما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري، إذ فاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد سجله محمد مجدي قفشة في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ويدخل مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي المباراة، وهو صاحب الفوز الأول في المسابقة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن تصنع الوجوه الجديدة بالفريق الفارق أمام بيراميدز.

وتذاع المواجهة عبر فضائيات: “أون سبورت والنيل للرياضة وبيراميدز”.