روبرتو كارلوس يحلل مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

أعلن أحمد حسام “ميدو”، مدرب نادي الزمالك السابق، والمحلل الكروي حاليًا، عن تواجد روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق، في الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي، في الجولة الثانية للدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، رسالة صوتية من كارلوس، قال فيها: “انتظروني اليوم على قناة بيراميدز تي في مباشرة من القاهرة”.

وأشار ميدو إلى أن الاستوديو التحليلي سينطلق الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت القاهرة ويقدمه الإعلامي أحمد عفيفي.

روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق سيكون معنا الْيَوْمَ في الاستوديو التحليلي لمباراة @pyramidsfc ضد الانتاج الحربي..الاستوديو يبدأ الساعه ٣.٣٠ عصرا بتوقيت القاهرة ويقدمه @Ahmed1Afify @pyramids_tv #الدوري_المصري ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/J9tMJ0MBC7 — Mido (@midoahm) August 8, 2018

ويستضيف فريق بيراميدز، عصر اليوم الأربعاء، نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين، لا سيما أن كلًا منهما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري، حيث فاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد سجله محمد مجدي قفشة في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ويدخل مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي المباراة، وهو صاحب الفوز الأول في المسابقة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن تحدث الوجوده الجديدة بالفريق الفارق أمام بيراميدز.

من المنتظر أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.. وتذاع المواجهة عبر فضائيات: “أون سبورت والنيل للرياضة وبيراميدز”.