النادي الأهلي يحقق فوزه الأول بالدوري أمام المصري (فيديو)

هز ساليف كوليبالي ووليد أزارو الشباك مرة في كل شوط ليحقق النادي الأهلي فوزه الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بتغلبه 2-صفر على المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء.

افتتح المدافع المالي كوليبالي طويل القامة التسجيل مبكرًا من ضربة رأس مستغلًا تمريرة التونسي علي معلول العرضية في الدقيقة 11.

الهدف الأول للأهلي عن طريق البرج العالي ساليف كوليبالي بعد عرضية رائعة من علي معلول الأهلي 1 : 0 المصري pic.twitter.com/mJBcd0ZJKE — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 7, 2018

واستغل المغربي أزارو، هداف الدوري في الموسم الماضي، خطأ دفاعيًا ليضاعف التقدم قبل 17 دقيقة على النهاية.

ورفع الأهلي، الذي تعادل 1-1 مع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة الافتتاحية للمسابقة، رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين متساويًا في الصدارة مع الزمالك والداخلية.

"وليد أزارو خد قراره"

هدف الأهلي التاني في شباك أحمد مسعود بأقدام المغربي أزارو pic.twitter.com/BEWaSCmrz3 — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 7, 2018

وتوقف رصيد فريق المدرب حسام حسن عند ثلاث نقاط بعد فوزه على الجونة في الجولة الأولى.