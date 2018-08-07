النادي الأهلي يحقق فوزه الأول بالدوري أمام المصري (فيديو)

النادي الأهلي يحقق فوزه الأول بالدوري أمام المصري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

هز ساليف كوليبالي ووليد أزارو الشباك مرة في كل شوط ليحقق النادي الأهلي فوزه الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بتغلبه 2-صفر على المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء.

افتتح المدافع المالي كوليبالي طويل القامة التسجيل مبكرًا من ضربة رأس مستغلًا تمريرة التونسي علي معلول العرضية في الدقيقة 11.

واستغل المغربي أزارو، هداف الدوري في الموسم الماضي، خطأ دفاعيًا ليضاعف التقدم قبل 17 دقيقة على النهاية.

ورفع الأهلي، الذي تعادل 1-1 مع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة الافتتاحية للمسابقة، رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين متساويًا في الصدارة مع الزمالك والداخلية.

وتوقف رصيد فريق المدرب حسام حسن عند ثلاث نقاط بعد فوزه على الجونة في الجولة الأولى.

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