هدف مباراة الأهلي والمصري.. ساليف كوليبالي يسجل الأول (فيديو)

سجل ساليف كوليبالي الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة العاشرة عقب ارتقاء اللاعب الطويل لعرضية متقنة، ليسكنها برأسه على يسار حارس المصري، أحمد مسعود.

الهدف الأول للأهلي عن طريق البرج العالي ساليف كوليبالي بعد عرضية رائعة من علي معلول الأهلي 1 : 0 المصري pic.twitter.com/mJBcd0ZJKE — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 7, 2018

ويأمل المارد الأحمر فى الفوز على نظيره المصرى الليلة، من أجل خطف أول ثلاث نقاط وتأكيد أحقيته فى الحفاظ على درع الدورى، ويعلم الأهلى أن مواجهة الليلة من أهم مباريات الموسم، لأنها أمام خصم قوى وعنيد ودائمًا ما تكون مبارياتهما معًا قوية للغاية، والتقيا سويًا في السوبر المحلي قبل عدة أشهر بالإمارات، وفاز الأهلي بهدف نظيف، ويعول الفرنسي كارتيرون المدير الفني للمارد الأحمر على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية، التى تؤهلهم لحسم هذه المواجهات القوية والصعبة.

الفريقان تقابلا في 115 مباراة سابقة بالدوري الممتاز، وحسم الأهلي نتيجة 62 لمصلحته، لتكون له الأفضلية في تاريخ مواجهاته بالفريق البورسعيدي الذي اكتفى بتحقيق 19 انتصارًا فقط، بينما هيمن التعادل وقال كلمته في 34 مباراة بين الفريقين بواقع 23 إيجابيًا و11 سلبيًا.

الأهلي زار الشباك البورسعيدية في 159 مناسبة بينما حلق النسر الأخضر ودك شباك المارد الأحمر 88 مرة.