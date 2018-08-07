سعد سمير مدافع النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة الإساءة لنادي بيراميدز

كشف سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة التصريحات التي نُسبت له مؤخرًا، ويسخر فيها من نادي بيراميدز بسبب رغبته في الفوز ببطولة الدوري العام.

وكانت تصريحات نسبت لسعد، يؤكد فيها أن الأهلي سيفوز على كل أندية الدوري، ليضع الأندية التي تتطاول على القلعة الحمراء في حجمها الطبيعي.

وقال سعد في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “لم أطلق أي تصريحات ضد نادي بيراميدز أو أي نادٍ في الدوري المصري، وكل ما تردد على لساني غير صحيح بالمرة، ولا أعلم لماذا يصرّ البعض على إشعال نار الفتنة بين الأندية”.

وأضاف: “الجميع يسعى لتهدئة الأوضاع في الكرة المصرية، تمهيدًا لعودة الجماهير، لكن هناك من يرغب في استمرار إشعال الأزمات، بتصريحات وأخبار غير صحيحة”.

وتابع: “مبادئ النادي الأهلي تمنعنا من الإساءة لأي منافس، نحن نحترم جميع الأندية في الدوري، المنافسة الشريفة على الألقاب حق مشروع للجميع”.

من جانب آخر قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: “المستشار تركي آل الشيخ يعشق الأهلي ورئيسه محمود الخطيب”، موضحًا أنه عندما يجلس معه يعبر له دائمًا عن حبه الشديد لـ”بيبو”.

وأضاف مرتضى أنه يسعى إلى المصالحة بين آل الشيخ والخطيب، مشيرًا إلى أنه يحب الاثنين لذا يسعى لمصالحتهما.