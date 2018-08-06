المصري يكشف حقيقة تلقيه أموالًا من تركي آل الشيخ للفوز على النادي الأهلي

كشف نادي المصري البورسعيدي، حقيقة تلقيه دعمًا ماليًا من تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز؛ من أجل تحقيق الفوز على الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، غدًا، في الأسبوع الثاني لبطولة الدوري العام.

وقال علي الطرابيلي عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات إذاعية: “لم يحدث وأن تلقى النادي أي عروض مالية من تركي من أجل الفوز على الأهلي، ولو حدث لن يوافق النادي على هذا الأمر”.

وأضاف الطرابيلي: “لم يعرض علينا أي طرف ذلك، ولن نقبل به، لا نلعب من أجل الآخرين، والمصري لا يخدم إلا نفسه، نتعامل مع مباراة الأهلي على أنها مباراة بـ3 نقاط، مثلها مثل أي مباراة أخرى، لا نلعب إلا للفوز”.

وشدد: “هذا مع الاحترام الكامل للأهلي، نتمنى أن تخرج المباراة في أجواء مثالية، خاصة في ظل التقارب بين الإدارتين، ورئيس النادي سمير حلبية ونظيره في الأهلي محمود الخطيب وسلفه محمود طاهر”.

وعن مستقبل المصري في الدوري، قال: “نطالب بإعادة مباريات المصري لبورسعيد، مع عودة الجمهور، خاصة وأن هناك مشقة وصعوبة في انتقال الجمهور من بورسعيد إلى الإسكندرية، من الناحية المالية والجسدية، وهناك استعداد كامل لتأمين المباريات في بورسعيد، كان هناك وعد باللعب في بورسعيد هذا العام، ولكن لم يحدث”.