نادي الزمالك يعلن قائمته المشاركة في البطولة العربية.. وشيكابالا ينهي اتفاقه مع أبولون اليوناني

كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، عن القائمة التي اختارها لتخوض منافسات البطولة العربية في نسختها الجديدة.

وقرر جروس قيد 29 لاعبًا في قائمة البطولة العربية، حيث تم استبعاد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الشاب فقط من القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك في البطولة العربية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود عبدالعاطي دونجا ويوسف أوباما ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعبدالله جمعة وكاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وطارق حامد وأيمن حفني وإبراهيم حسن وبهاء مجدي وعمر السعيد ومحمود عبدالمنعم كهربا وحميد أحداد ومحمد حسن ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وعمر صلاح وأحمد فتوح ويوسف كماتشو ومحمد عبدالسلام.

ورفض مسؤولو الزمالك فكرة قيد أي لاعب من المتواجدين في قائمة الانتظار بالموسم الكروي الجديد بقائمة البطولة العربية، وهم: محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد رفعت والثنائي الإفريقي معروف يوسف وأشيمبونج؛ لترقب رحيل أي لاعب منهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره بالبطولة العربية، يوم السبت المقبل، بمواجهة القادسية الكويتي بملعب برج العرب ضمن ذهاب دور الـ32.

من جانب آخر، قال جروس، إنه يفضل الاعتماد على اللاعب الجاهز فنيًا وبدنيًا، والذي ينفذ التعليمات والواجبات التي يكلف بها في المباريات والتدريبات.

وأضاف المدير الفني للفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الموسم الكروي ما زال في بدايته، والمنافسة بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة ستشتعل في ظل رغبه كل لاعب في المشاركة وإثبات جدارته باللعب والتواجد في التشكيلة الأساسية، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة الفريق.

وكشف جروس، أن التغيير والتبديل والدفع بعناصر جديدة أمر جيد وأنه يشجع تلك السياسة، لكن بشرط أن يكون في التوقيت السليم الذي لا يضر بالفريق، وأنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين في المباريات.

إلى ذلك، أنهى محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك اتفاقه مع أبولون سميرني اليوناني بشأن انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم المقبل.

وأرسل النادي اليوناني العقود الثلاثية إلى مقر القلعة البيضاء، في انتظار توقيع اللاعب، والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وسيرحل شيكابالا عن الزمالك بالمجان، بعد أن تواجد اللاعب في قائمة الانتظار بالفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، حيث وافق مجلس الإدارة على رحيله.

ومن المنتظر أن يحصل شيكابالا على 200 ألف دولار خلال موسم الإعارة مع النادي اليوناني.