موعد مباراة النادي الأهلي والمصري والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

يصطدم النادي الأهلي المصري في ثاني مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بالمصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، غدًا الثلاثاء.

الأهلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يسعى إلى تحقيق الانتصار الأول محليًا بعد التعادل مع الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل إيحابًا مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب السلام، وسجل للأحمر محمد شريف في آخر دقائق المباراة.

في حين حقق المصري انتصارًا صعبًا على الوافد الجديد “الجونة” بهدف نظيف، سجله اللاعب البروكيني محمد كوفي مدافع الفريق البورسعيدي.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 4 نقاط من جولتين، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع بنقطة واحدة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع بثلاث نقاط.

وتُنقل مباراة الأهلي والمصري على قناتي ON Sport وNile Sport، وتنطلق في تمام الساعة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولي، وفي السابعة بالتوقيت الدولي غرينتش.