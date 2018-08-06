الرئيس السابق للمنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي المصري ينضم لقناة بيراميدز

كشف نادي بيراميدز عن تعيين الكاتب الصحفي ياسر أيوب، كمشرف إعلامي للنادي، كم شغل عدة مناصب في قناة بيراميدز الفضائية.

ياسر أيوب هو الرئيس السابق للمركز الإعلامي بالأهلي أثناء تولي محمود طاهر لرئاسة القلعة الحمراء، وقدم استقالته مع وصول مجلس الإدارة الجديد بقيادة محمود الخطيب، ديسمبر الماضي.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه على “تويتر”، يوم الأحد، أن أيوب سيعمل في منصب المشرف الإعلامي للنادي.

رسميا:

الإعلامي الكبير د. ياسر أيوب

مشرفا إعلاميا للنادي،

ومستشارا ومقدما لبرنامج في قناة بيراميدز pic.twitter.com/p0fSasqhVj — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) August 6, 2018

كما سيكون مستشارًا لإدارة قناة النادي، ويقوم بتقديم برنامج بقناة بيراميدز.

نادي بيراميدز بدأ تجربته الجديدة في الدوري المصري بعد تغيير اسمه من الأسيوطي سبورت، بفوز قاتل على إنبي ضمن الجولة الافتتاحية للدوري المصري.

قبل ذلك بساعات أطلق النادي قناته والتي ضمت العديد من الأسماء الإعلامية المعروفة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان النادي عن التعاقد مع شادي عيسى، رئيس تحرير جريدة “الفريق”، والإعلامي خالد طلعت.

يُذكر أن ياسر أيوب هو كاتب صحفي وإعلامي مصري، ومتخصص في مجال الرياضة، يشغل حاليًا رئيس تحرير مجلة “7 أيام”، عمل من قبل في جريدة المصري اليوم والأهرام الرياضي، كما سبق له تقديم برامج تلفزيونية.