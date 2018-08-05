مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يكشف عن وضع خطة مع محمود الخطيب لعودة الجماهير للمدرجات

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تقدُّمه بخطة إلى الجهات الرسمية في مصر، لعودة الجماهير إلى المدرجات بشكل نهائي، بالتعاون مع النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “عكفت على وضع خطة بمشاركة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لعودة الجماهير، وسيتم عرضها على المسؤولين غدًا الاثنين”.

وأضاف: “سيتم عقد اجتماع في مكتب وزير الشباب والرياضة، بحضور مسؤولين من المخابرات العامة والأمن الوطني والرقابة الإدارية ورؤساء الأندية، لحسم مسألة عودة الجماهير للمدرجات”.

وتشهد مباريات الدوري المصري والكأس خلو المدرجات من الجماهير، عقب حادث وفاة عدد من جماهير الأهلي في ملعب النادي المصري، في الحادثة المعروفة إعلاميًا باسم “مذبحة بورسعيد”.