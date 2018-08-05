طبيب نادي الزمالك يكشف خطورة إصابة كهربا.. واحتفال بـ”البيتزا” بعد الفوز على الاتحاد

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمود عبد المنعم “كهربا”، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري أمس.

وأكد أسامة أن كهربا تعرض لشد في العضلة الخلفية، وسيتم إجراء الأشعة اللازمة صباح اليوم الأحد. لمعرفة حجم الإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قرر خروج اللاعب، حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان كهربا، قد ظهر بصورة طيبة في لقاء الاتحاد السكندري، وسجل هدفًا، قبل خروجه في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.

من جهة أخرى أحضر عمال غرف الملابس بنادي الزمالك “بيتزا” للاعبي الفريق الأبيض في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

واحتفل العمال مع اللاعبين بـ”البيتزا” بعد موافقة المدرب السويسري كريستيان غروس.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في افتتاح مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها الدوري المصري، في حين يتوقف رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة.