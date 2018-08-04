تركي آل الشيخ يهاجم مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: كاذب وفاشل.. وسألت عن راتب ميدو في بيراميدز (صورة)

دخل تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الرياضة السعودية، في أزمة جديدة مع مسؤولي القلعة الحمراء؛ بسبب غضبه من تعليقات محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالفريق الأحمر؛ على تأسيس نادي بيراميدز.

وقال تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمحمد فضل: “يا كذاب أرجع أقولك مدخلش الشعوب، يا تافه ليس أنا اللي اتصل بي بلال علام للعمل في القناة، وسألته عن راتب ميدو وأنني لا أقل عن ميدو في الحجم، وتم رفض الفكرة تمامًا لأنك فاشل في عملك، وكان لك موقف في البطولة الرمضانية”.

وأضاف موجهًا حديثه لفضل: “أرجع أقولك لا تدخل الشعوب إنت أتفه من أن تمثل شعب مصر العظيم، متعملش بطل من لا شيء، استحملنا مهازلك في قضية أزارو ومحاولة إلصاق تهمة فشل الصفقة بي، لظروف حياتك الخاصة وقدرنا الموقف وسكتنا”.

وتابع: “لكن أن تلعب دور البطولة وأنت فاشل وأفشل موسم تعاقدات في تاريخ الفريق في وقتك، وتحاول أن تختلق أعذارًا للهروب، لا وألف لا، إذا إنت محلل في قناة أون المحترمة التي من المفروض تقف على مسافة واحدة من الجميع فالزم حدودك، وإذا إنت بتتكلم بصفة مدير تعاقدات فخليك في فريقك وركز فيه، لكن أن تلعب على عاطفة الجمهور لا وألف لا، الجمهور أوعى منك وأنا قلت من آخر مداخلة لي الكل يركز في فريقه، مسألة تحور الحوارات وتعمل فيها بطل وحكايات وشعوب، لا ! اصحى … اصحى”.

وكان محمد فضل عبر عن غضبه من تصريحات تركي ضده في قناة بيراميدز، وأكد أنه لن يرد هذه المرة احترامًا للعلاقات مع الشعب السعودي.