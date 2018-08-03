ليروي ساني يتحدى رياض محرز ويرحب بالتنافس معه في مانشستر سيتي

لا يشعر الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بأي تهديد أو قلق إثر تعاقد النادي مع الجزائري رياض محرز الذي يلعب في نفسه مركزه على العكس رحب بالمنافسة مع لاعب ليستر سيتي السابق.

وقال ساني الذي غاب عن تشكيلة ألمانيا في كأس العالم إنه سعيد للغاية بالتعاقد مع لاعب كبير مثل محرز ويرحب بالمنافسة معه من أجل الفريق.

وعزز سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز صفوفه بالتعاقد مع محرز (27 عاما) من ليستر مقابل 60 مليون جنيه استرليني ما يزيد المنافسة على مراكز الهجوم.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن أفضل لاعب شاب في البريميرليغ الموسم الماضي قوله “محرز لاعب جيد حقا. عندما قابلته للمرة الأولى شعرت أنه لطيف للغاية ولاعب رائع والجميع شاهد ذلك عندما كان في ليستر وأنا سعيد حقا بوجوده هنا”.

وتوج سيتي باللقب الموسم الماضي لكن الدولي الألماني يرى أن التعاقد مع المزيد من اللاعبين المميزين يساعد في تحقيق الهدف الأكبر وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ورد ساني على سؤال في مقابلة مع شبكة ESPN بشأن ما إذا كان الفوز بدوري الأبطال بات الهدف الأساسي للفريق الموسم الجديد قائلا “نعم أعتقد ، خطوة بخطوة تقترب من الهدف. هدفنا أن نطور الأداء ونحقق أكثر مما حققنا الموسم الماضي.

“الجميع يحاول الفوز بالألقاب ويعزز صفوفه من أجل تحقيق هذا الهدف وكذلك من أجل إيقاف مسيرتنا وطريقة اللعب التي نتميز بها”.