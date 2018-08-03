تركي آل الشيخ مهاجمًا منتقدي تجربة بيراميدز: زعلانين ليه اظهروا على حقيقتكم (فيديو)

انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي بيراميدز، من هاجموا تجربة النادي الوليدة في الدوري المصري.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية بقناة “بيراميدز”: “هذه روح الفانلة الزرقاء، الفرقة عجبانا انتوا زعلانين من ايه؟ الممثل أحمد صلاح السعدني زعلان ان جون تيري بيحلل عندنا وطه اسماعيل زعلان من الاستثمار ليه؟ حاجات غريبة”.

وأضاف: “محمد فضل ينتقد التجربة وهو موجود في نادي افصلوه عن النادي الأول، محمد فضل بيجري ورايا عشان يشتغل في القناة”.

وتابع: “عماد متعب اللي بيقول متغيرش مبادئك كان بيكلمني عشان ماتش اعتزال له وأنا رفضت، وسعد سمير قبل قفل الانتقالات كان بيجري وراء العاصي وكيل اللاعبين .. اكشفوا الناس دي”.

كما سخر آل الشيخ من هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي قائلًا: “لما تخلص صفقات ريال مدريد وبرشلونة أبقى كلمنا عشان الصفقات الجديدة”.

تصريحات آل الشيخ جاءت بعد انتزاع فريق بيراميدز، أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد للدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه انبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المحلي.

واحتل بيراميدز المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف سموحة والإنتاج الحربي على الترتيب.

ويتصدر الإنتاج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري بثلاث نقاط، يليه المصري البورسعيدي بنفس الرصيد، وبيراميدز ثالثًا.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع، والأهلي في السادس، والزمالك عاشرًا.