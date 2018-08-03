ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأسبوع الأول (صورة)

انتزع فريق بيراميدز، أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد للدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه انبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المحلي.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستغل بيراميدز النقص العددي في صفوف المنافس، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق محمد مجدي أفشة لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

بذلك، يحتل بيراميدز المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف سموحة والإنتاج الحربي على الترتيب.

وافتتحت منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، بتعادل الاتحاد السكندري 1/1 مع المقاولون العرب، كما تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت، والداخلية مع وادي دجلة 1/1، في حين حقق الإنتاج الحربي الفوز 2/1 على حرس الحدود، بينما تعادل نجوم المستقبل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وفاز المصري الورسعيدي على الجونة بهدف نظيف، وتعادل الأهلي والإسماعيلي 1/1.

بهذه النتائج، يتصدر الإنتاج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري بثلاث نقاط، يليه المصري البورسعيدي بنفس الرصيد، وبيراميدز ثالثًا.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع، والأهلي في السادس، والزمالك عاشرًا.