هدف مباراة بيراميدز وإنبي.. محمد مجدي “قفشة” يصعق الفريق البترولي في آخر دقيقة (فيديو)

أحرز محمد مجدي “أفشة” لاعب وسط نادي بيراميدز هدفًا في الدقيقة الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام إنبي في ختام الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسدد “أفشة” كرة قوية من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء فشل حارس إنبي في التصدي لها.

ويفتتح نادي بيراميدز مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2018/2019، بمواجهة منافسه إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوزه الأول وتأكيد قوة رغبته في منافسة الأهلي والزمالك على التتويج باللقب.

ولُعبت 7 مباريات، حتى الآن، وشهدت فوزين فقط، كما تعادل الأهلي 1/1 مع الإسماعيلي، في حين تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت.

والتقى بيراميدز وإنبي 4 مرات سابقة، وانتهت مباراتان بفوز إنبي 4/1 و4/2، في حين انتهت مباراتان بالتعادل 1/1 و0/0.