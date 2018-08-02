تركي آل الشيخ للجمهور المصري: راجع حساباتك وغير مبادئك وشجع بيراميدز (فيديو)

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، نداء إلى جماهير الكرة المصرية، بتغيير انتمائها وتشجيع نادي “بيراميدز“.

وقال تركي في مداخلة هاتفية مع القناة التي بدأت البث اليوم الخميس: “أقول للجمهور المصري راجع حساباتك وغير مبادئك وشجع بيراميدز”.

وأكد تركي آل الشيخ أنه يهدف أن تكون قناة “بيراميدز” الأفضل على مستوى العالم، قائلًا: “الحمد لله القناة دي نتائج شغل أيام فقط اعذروني لو في خلل في البداية، وسيتم تدارك الأخطاء في المستقبل”.

ووجه آل الشيخ التحية لشريكه الإماراتي قائلًا: “تحمل معي الكثير، واتفقنا على أن الجماهير العربية من هاواي لليابان ستتابع الدوري المصري عبر هذه القناة الوليدة، والتي تحمل أكبر تقنية في العالم”.

وانطلقت قناة “بيراميدز تي في” مساء الخميس قبل دقائق قليلة من مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.