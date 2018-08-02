القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري‎

يستهل النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري المصري عندما يلاقي منافسه الإسماعيلي، لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ويلاقي الأهلي منافسه الإسماعيلي، على ملعب السلام، اليوم الخميس الساعة الـ 21:00 بتوقيت القاهرة، الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة الأهلي والإسماعيلي على قنوات بيراميدز، والنيل الرياضية، وOn Sport HD، كما يتولى المعلقان أيمن الكاشف وبلال علام التعليق على المباراة.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز في بداية مشوار الدفاع عن اللقب الرابع على التوالي، علمًا أنه حقق 40 لقبًا من قبل.

في المقابل يأمل الإسماعيلي تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الأولى منذ فوزه 3/1 في نوفمبر 2010 ضمن بطولة الدوري المصري.

وافتتحت منافسات البطولة يوم الثلاثاء بتعادل الاتحاد السكندري 1/1 مع المقاولون العرب، كما تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت، والداخلية مع وادي دجلة 1/1، في حين حقق الإنتاج الحربي الفوز 2/1 على حرس الحدود، بينما تعادل نجوم المستقبل مع طلائع الجيش سلبيًا.