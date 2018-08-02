مفاجآت في ستوديو قناة بيراميدز لمباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري.. تعرف عليها‎

أعلن أحمد حسام “ميدو”، المحلل الفني في قناة “بيراميدز”، عن مفاجآت لمشاهدي الدوري المصري، تبدأ من مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، في إطار الجولة الأولى من الدوري المحلي.

وكتب ميدو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صباح الخير.. اليوم انطلاقة الثورة الإعلامية التي كان يحلم بها متابعو الدوري المصري منذ سنوات طويلة اليوم الذي ستشاهدون فيه تصوير وإخراج الدوري المصري كما تشاهدون الدوريات الأوروبية”.

وأضاف ميدو في تغريدة أخرى “انتظرونا في الاستوديو التحليلي لمباراة الإسماعيلي والأهلي بتقنية لم تعرض على أي شاشة مصرية من قبل.. ستوديو سيقدمه مدحت شلبي وسأتواجد معه أنا وخالد بيومي، ومعنا من إنجلترا جون تيري لتحليل المباراة”.

ويلاقي الأهلي، اليوم الخميس، منافسه الإسماعيلي على استاد السلام، ويأمل في تحقيق الفوز في حملة الدفاع عن لقبه.

صباح الخير..الْيَوْمَ انطلاقة الثورة الإعلامية التي كان يحلم بها متابعي الدوري المصري منذ سنوات طويله الْيَوْمَ الذي ستشاهدون فيه تصوير وإخراج الدوري المصري كما تشاهدوا الدوريات الاوروبيه — Mido (@midoahm) ٢ أغسطس ٢٠١٨