نادي الزمالك يوافق على انتقال شيكابالا إلى أبولو اليوناني

وافق نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، على انتقال محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب وسط الفريق، إلى نادي أبولو اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أوروبا.

وقال سمير عبدالتواب، وكيل شيكابالا: “اللاعب لديه عرض يوناني من نادي أبولو، وهو في وسط الجدول بالدوري اليوناني، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أرسل إيميلًا رسميًا إلى النادي اليوناني أخطره خلاله بالموافقة على إعارة اللاعب، و خلال ساعات سوف تتم الصفقة بشكل رسمي”.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “نادي الزمالك وضع شيكابالا على قائمة الانتظار، ومن المنطقي أن تطلبه بعض الأندية بشكل مجاني للاستفادة منه، النادي اليوناني وضع بعض البنود المالية في العرض، ومنها حصول الزمالك على 100 ألف يورو حال الفوز بالدوري اليوناني، ولو حصل على الكأس سيحصل الزمالك على 30 ألف يورو”.

وأردف عبدالتواب: “سنذهب يوم الأحد إلى السفارة اليونانية، للحصول على تأشيرة دخول الدولة، والقيد في اليونان سوف يغلق في نهاية الشهر الجاري، ويبدأ الدوري في الأول من سبتمبر، وسوف يلحق بمعسكر الإعداد، شيكابالا ليس غريبًا على اليونان أو الدوري اليوناني فقد لعب من قبل في نادي باوك اليوناني”.

وقال سمير عبدالتواب إنه سوف يسافر إلى اليونان مع شيكابالا، بهدف تقديم بعض العروض الرسمية للاعبين الموجودين على قائمة الانتظار في أنديتها بمصر، مضيفًا: “اليونان الدولية الوحيدة التي لم يفشل فيها أي لاعب مصري احترف هناك، وذلك بعكس البرتغال، فكرة اليونان تسير معنا”.

واستطرد: “لاعب من الزمالك مثل معروف يوسف، هو من المواهب الجيدة في مصر، وفي الأهلي هناك عمرو جمال وعمرو بركات، لكن على الأندية أن تتفهم موضوع قائمة الانتظار، بضرورة الخروج من أجل اللعب والحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية”.

وأردف: “أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تفهم الموقف ووافق على رحيل شيكابالا، وأعتقد أن محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي لديه من الحكمة والعقل، ما يمكنه الموافقة على تسهيل أمور رحيل نجوم قائمة الانتظار”.