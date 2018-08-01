الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في الدوري المصري على حساب حرس الحدود

انتزع فريق الإنتاج الحربي، أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه حرس الحدود بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وهذا الانتصار الأول في المرحلة التي انطلقت أمس الثلاثاء وشهدت تعادل بتروجت والزمالك سلبيًا والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب 1-1 وبالنتيجة ذاتها تعادل الداخلية مع وادي دجلة في وقت سابق اليوم.

دخل الإنتاج الحربي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد رجب.

وفشلت جميع محاولات الحدود في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الإنتاج عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الحدود في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 66 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للحدود نفذها مصطفى جمال في الشباك.

وتواصلت الإثارة من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لينجح الإنتاج الحربي في تسجيل هدف الفوز عن طريق النيجيري ويليام.

بذلك، انتزع الإنتاج الحربي أول ثلاث نقاط ليعتلي بها قمة ترتيب المسابقة المحلية، ويحقق أول انتصار في الموسم الجديد.

وتعادل النجوم الوافد الجديد على الدوري الممتاز مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وهذا هو التعادل الرابع ضمن خمس مباريات أقيمت في الجولة الأولى ليضع كل فريق نقطة واحدة في رصيده.

وكان الداخلية تعادل 1-1 مع ضيفه وادي دجلة حيث منح حسين رجب التقدم للداخلية في الدقيقة 36 عندما اقتنص كرة من مدافع وادي دجلة ليحرز هدف التقدم بتسديدة من مدى قريب سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وبعدها بدقيقتين فقط أدرك السنغالي ابراهيما ندياي التعادل لوادي دجلة من ركلة جزاء إثر عرقلة رشاد فاروق لمحمد أشرف لاعب دجلة.

ولاحت أمام ابراهيم أبو اليزيد أول فرصة حقيقية للتقدم في الدقيقة 19 لكن تسديدته تصدى لها عبدالمنصف حارس دجلة.