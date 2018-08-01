النادي الأهلي المصري يوقع عقود الرعاية مع “صلة”.. وسعد سمير يجدد 4 سنوات

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في توقيع عقود الرعاية مع شركة صلة السعودية، لمدة 4 سنوات، بعد أن تراجعت الشركة عن قرار الانسحاب من رعاية النادي، والذي اتخذته على خلفية الصراع السابق بين الإدارة الحمراء وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في تصريحات للموقع الرسمي: إن الأهلي وقع اليوم رسميًا عقود الرعاية مع شركة “صلة الرياضية” لمدة 4 سنوات قادمة.

حضر جلسة توقيع العقود كلٌ من: المستشار محمود فهمي، مستشار مجلس الإدارة للشؤون القانونية، وحلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، ومحمد فتحي، المشرف العام على الشؤون القانونية، وأمير توفيق، مدير التسويق، ومن شركة «صِلَة»، رمضان سيد مرسي، مدير عام الشركة، ومحمد إبراهيم، رئيس قطاع المبيعات، ومحمد أيمن، رئيس قطاع الديجيتال.

يُذكر أن إدارة النادي الأهلي نجحت في مضاعفة عقد الرعاية، بعدما حصلت شركة “صِلَة الرياضية” على الحقوق لمدة 4 سنوات قادمة، مقابل نصف مليار جنيه، وجاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر، نجح الأهلي في تجديد عقد سعد سمير مدافع الفريق ومنتخب مصر الأول، لمدة 4 سنوات، بعد جلسة مع محمد يوسف المدرب العام للقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي، إنه أنهى الإجراءات الخاصة بالعقد الجديد لسعد سمير، لاعب الفريق، لأربع سنوات قادمة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع مُدافع الأهلي حول بنود عقده لم تستغرق وقتًا طويلًا، بعدما قام اللاعب بالتوقيع على “بياض”، منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ولم يتحدث في أي تفاصيل خاصة بالعقد، مشددًا على أن هذا الموقف له أثره الإيجابي من جانب لجنة الكرة، حيث تم تقديره بالشكل الذي يعكس ما قام به سعد.

وشدد على أن سعد سمير يعد من اللاعبين الذين يمثلون الركائز الأساسية في الفريق، ومشهودٌ له بالالتزام الأخلاقي، وحبّه للنادي وجماهيره، وأنه رفض الإغراءات التي تعرض لها، وتمسك بالبقاء في الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت رفض سعد سمير تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، مطالبًا مساواته بلاعبي الفئة الأولى في المقابل المادي، وهو ما نفاه المدافع الدولي، مؤكدًا أنه لا يجرؤ على وضع شروط لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر، مبديًا استعداده للتوقيع على بياض.

وفي سياق آخر، أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس على ملعب السلام.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامي، محمد الشناوي، سعد سمير، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي معلول، مروان محسن، هشام محمد، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد حمدي، ساليف كوليبالي، وليد أزارو، محمد هاني، صلاح محسن، عمرو السولية، أكرم توفيق، ناصر ماهر ومؤمن زكريا.

واستبعد كارتيرون كلًا من أحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجاي وباسم علي من قائمة لقاء الأهلي بسبب الإصابة.