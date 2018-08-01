مباراة الأهلي والإسماعيلي.. قمة مبكرة بين الفرنسي كارتيرون والجزائري خير الدين مضوي

سيحشد النادي الأهلي قوته الهجومية عندما يفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة صعبة ضد غريمه القديم الإسماعيلي وصيف البطل الموسم الماضي، غدًا الخميس.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد في الأهلي إن مواجهة الإسماعيلي ستكون صعبة؛ “لأن المنافس من الفرق التي تتميز بالسرعة”.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف قوله اليوم الأربعاء “نسعى لتحقيق الفوز من أجل بداية قوية للدوري. الفوز على الإسماعيلي سيكون بداية ممتازة تمنح الفريق دفعة معنوية هائلة أكبر من النقاط الثلاث”.

وسيضع باتريس كارتيرون مدرب الأهلي آماله على خط هجومه بقيادة المغربي وليد أزارو هداف الدوري المصري الموسم الماضي، إلى جانب مروان محسن مهاجم منتخب مصر والشاب صلاح محسن.

ويستمر غياب الظهير الدولي أحمد فتحي بسبب إصابة عضلية أبعدته عن مواجهة تاونشيب رولرز البوتسواني في دوري أبطال افريقيا يوم السبت الماضي، وسيواصل الفرنسي كارتيرون الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وأبدى الجزائري خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي سعادته بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري.

وأضاف مضوي “سنكون في قمة التركيز وأنا شخصيًا أعرف كارتيرون. إنه مدرب كبير ولديه خبرات دولية والمواجهة بيننا ستتجدد”.

وواجه مضوي وكارتيرون بعضهما بعضًا في بطولات الأندية الأفريقية عندما كان الأول يقود وفاق سطيف، بينما كان المدرب الفرنسي يعمل مع مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية.

وتابع المدرب الجزائري “لدينا خطة للحد من خطورة لاعبي الأهلي المهمين في كل الخطوط، وسنلعب للفوز وليس لأي شيء آخر؛ لأن الإسماعيلي فريق بطولات وهدفنا المنافسة على اللقب”.

ويغيب عن الإسماعيلي الثلاثي عماد حمدي وباهر المحمدي ومحمد مجدي للإصابة.

وستشهد مباراة الخميس الظهور الرسمي الأول لحارس مصر المخضرم عصام الحضري (45 عامًا) مع الإسماعيلي في مواجهة ناديه السابق.