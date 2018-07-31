الزمالك يتعادل سلبيًا مع بتروجت بافتتاح الدوري المصري في مباراة استمرت 105 دقائق

بدأ السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك الجديد مشواره مع الفريق بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه بتروجت في السويس ضمن المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وفشل الزمالك في هز شباك مستضيفه الذي ظهر بشكل أفضل في بعض فترات المباراة.

وأهدر كابونغو كاسونغو من الكونجو الديمقراطية عدة فرص للزمالك بينها فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما ارتقى عاليًا وحول برأسه تمريرة عرضية لكن مرت بعيدًا عن شباك حارس بتروجت محمد أبو النجا.

وكانت أخطر فرص بتروجت عبر الإثيوبي شيمليس بيكيلي الذي راوغ محمود عبدالرحيم (جنش) حارس الزمالك إثر انفراده بالمرمى لكن سدد الكرة بعيدًا عن الشباك في الشوط الثاني.

واحتسب الحكم نحو 15 دقيقة وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع بسبب توقف المباراة في الشوط الثاني نتيجة عطب في بعض مصادر الإضاءة في الملعب.

الاتحاد يتعادل إيجابيًا مع المقاولون

وفي وقت سابق تعادل المقاولون العرب 1-1 مع مستضيفه الاتحاد السكندري في افتتاح النسخة 60 للدوري الممتاز.

وتقدم الغاني إيمانويل بناهيني لأصحاب الأرض بعد تسع دقائق من البداية عندما استغل خطأ دفاعيًا وسدد من مدى قريب في الشباك.

وأدرك المهاجم طاهر محمد طاهر التعادل للمقاولون في الدقيقة 68 بعدما استلم تمريرة عرضية من كريم مصطفى وسدد في الشباك بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة وسقطت داخل المرمى. وأهدر خالد قمر ركلة جزاء للاتحاد عندما سدد الكرة في يد حسن شاهين حارس المقاولون في الدقيقة 79.

وحصل محمد سمير لاعب المقاولون على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وكاد بناهيني أن يضاعف النتيجة بعد مرور نصف ساعة عندما سدد إلى جوار القائم الأيسر رغم انفراده بحارس الضيوف.

وقال محمد عمر مدرب الاتحاد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة “إهدار ركلة الجزاء كان نقطة فاصلة خلال المباراة.

“التعادل نتيجة ليست سيئة رغم أن الفوز كان قريبًا لكن في النهاية هذه أول مباراة في الدوري وانتهت ويجب التركيز في القادم”.