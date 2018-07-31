إبراهيم فايق وتامر بدوي ومحمد الليثي.. أحدث الوجوه المنضمة لقناة “بيراميدز” الناقلة للدوري المصري

أعلنت قناة نادي “بيراميدز تي في”، التابعة لنادي بيراميدز “الأهرام”، عن أحد الوجوه الإعلامية المنضمة للقناة، التي ستبدأ بثها يوم 2 أغسطس المقبل.

وكشفت القناة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” عن ضم الثلاثي إبراهيم فايق، وتامر بدوي، ومحمد الليثي، والأول كان مذيعًا بقناة DMC الرياضية قبل إغلاقها مؤخرًا، وبدوي أيضًا كان محللًا للمباريات بالقناة، والليثي كان أعلن انضمامه لقناة النادي الأهلي المصري قبل أن يغير وجهته سريعًا.

انضم الى فريق قناة بيراميدز تي في الاعلاميين: ابراهيم فايق، محمد الليثي و تامر بدوي، مرحبا بكم معنا. pic.twitter.com/EjHbjwqvMb — Pyramids TV (@pyramids_tv) July 31, 2018

وكان نادي بيراميدز أعلن عدد مباريات موسم 2018-2019 بالكرة المصرية التي ستذاع عبر قناته التي تنطلق، يوم الخميس.

وأفاد النادي في بيان عبر حسابه على “تويتر”، يوم الإثنين: “حصلت قناة بيراميدز على حقوق مباريات النادي في الدوري والكأس على ملعب النادي وخارجه”.

وواصل البيان: “كما حصلت قناة النادي على 10 مباريات دوري باختيارها و5 مباريات في الكأس”.

وأتم “ستبث القناة مباراة الأهلي والإسماعيلي كأول مباراة على شاشة بيراميدز يوم الخميس 2 أغسطس”.