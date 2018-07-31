5 رسائل غاضبة من عماد متعب بعد الاعتزال

أعلن عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، اعتزاله وإنهاء مسيرته الكروية بعد أن وصل إلى 35 عامًا، وفضّل إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة.

واختار متعب العمل الإعلامي بعد تلقيه عرضًا من قناة “أون سبورت” وافق عليه مؤخرًا، وأنهى مشواره مع كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يتخيل اللعب لأي فريق في مصر سوى الأهلي.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض الرسائل الغاضبة من عماد متعب بعد إعلان الاعتزال، فإلى السطور المقبلة:

الهجوم ضد البدري

شن عماد متعب هجومًا حادًا ضد حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، والذي تولى رئاسة نادي بيراميدز.

واتهم متعب مدربه السابق بإجباره على الاعتزال بعدما أبقى عليه في مقاعد البدلاء على مدار موسمين كاملين ورفض منحه الفرصة، وهو ما جعله يعاني لاسترداد لياقته البدنية.

فشل تجربة التعاون

تحدث متعب غاضبًا عن تجربته مع التعاون السعودي، مؤكدًا أن البعض يتهمه بالفشل مع التعاون.

اللافت أن متعب اعترف بفشل التجربة ولكنه أكمل بعصبية: “هذا لا يقلل مني ولكن للأسف أنا ضحية تجاهلي لمدة عامين من جانب حسام البدري”.

انتقاد إدارة الأهلي

انتقد متعب إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا أنها لم تمنحه الفرصة للتعبير عن قدراته.

وقال متعب إن البدري لم يمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه وقدراته، ولكن بعد رحيل البدري كان يتوقع أن يعود ويتم ترك التقييم للمدرب الجديد ومنحه فرصة جديدة ولو لموسم ولكن هذا الأمر لم يحدث.

رفض الزمالك

أكد متعب في حديثه أنه رفض اللعب لأي نادٍ آخر في مصر سوى النادي الأهلي.

وشدد اللاعب على رفضه التام فكرة اللعب للغريم التقليدي نادي الزمالك، رغم احترامه لإدارته وجماهيره، إلا أنه مرتبط بالنادي الأهلي وجماهيره.

الحديث عن الخطيب

تحدث متعب بغضب عن محمود الخطيب، رئيس النادي، ففي البداية أكد أن الخطيب عرض عليه منصبًا إداريًا مقابل الاعتزال قبل رحيله للسعودية، ثم عاد وأكد أن الخطيب لم يتحدث من قريب أو بعيد في ملف عودته للفريق، لكنه قال إن علاقته جيدة بالخطيب.