تركي آل الشيخ يثير جدلًا قبل انطلاق الدوري المصري (صورة)

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الجدل، بعد إغلاق باب القيد المحلي في مصر، وقبل ساعات قليلة من انطلاق منافسات بطولة الدوري العام المصري موسم 2018/2019.

وقال تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذا ثبت تسجيل لاعبين بعد إغلاق فترة التسجيل فهذه مصيبة!”.

ويرتبط اسم تركي آل الشيخ بالاستثمار في نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري الممتاز المصري.

وذهب متابعون إلى أن تركي يقصد بمنشوره النادي الأهلي المصري، وهو ما أثار جدلًا هو علاقته بالنادي الأهلي بعد إعلان مصالحة بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن بالأمس قيد 23 لاعبًا فقط في قائمة الفريق للموسم الجديد، قبل أن يقوم بقيد الثنائي أحمد حمودي وأحمد الشيخ، قبل لحظات من إغلاق باب القيد المحلي مساء أمس.

وكان تركي قد دخل في أزمة كبيرة مع مجلس إدارة الأهلي، استمرت لعدة أشهر، قبل أن تنتهي بعد مكالمة هاتفية للأول مع أحد البرامج التلفزيونية أعلن فيها تنازله عن كل القضايا ضد الأهلي، وأصدرت إدارة القلعة الحمراء بيانًا تعلن فيه الموافقة على مبادرة التصالح.