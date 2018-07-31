نادي الزمالك يفسخ عقد مدافعه.. وهاني العتال يصدر بيانًا رسميًا

رحل مؤيد العجان، المدافع الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب سوريا الأول لكرة القدم، عن صفوف القلعة البيضاء، بشكل رسمي، بعد أن قامت إدارة النادي بفسخ تعاقده بالتراضي.

وصرف مسؤولو الزمالك نصف مستحقات مؤيد العجان المتبقية عن الموسم الماضي، بعد تنازله عن النصف الآخر بخلاف مستحقات الموسم الجديد، قبل توقيع اللاعب عقود الفسخ والمخالصة بعدم وجود أي مستحقات له لدى القلعة البيضاء؛ لتجنب تقديمه شكوى ضد النادي مستقبلًا.

وعلى جانب آخر، أصدر هاني العتال نائب رئيس الزمالك، بيانًا رسميًا يعلن فيه دعمه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل افتتاح مشوار الفريق في بطولة الدوري العام أمام بتروجيت مساء اليوم.

وقال العتال في بيانه :”خلف الزمالك الكيان “البداية السعيدة”.. على بركة الله ينطلق قطار الزمالك اليوم، بمواجهة بتروجيت في رحلة البحث عن اللقب مصحوبًا بدعاء الملايين، واليوم يتوحد كل زملكاوي حقيقي حول هدف واحد خلف الزمالك الكيان بدعم فريق الكرة في رحلته مع تنحية أي خلافات أو اختلاف في الرأي جانبًا؛ من أجل مصلحة الزمالك فالجماهير شغلها الشاغل أن ترى فريقها يحقق الانتصار تلو الآخر، وأنا أحد هؤلاء المشجعين أقف خلف الفريق لدعمه تاركًا أي خلافات أو أزمات في ظل يقيني أن القضاء العادل سيقول كلمة الفصل، والجميع يعلم أن الزمالك الكيان هو الباقي والأفراد زائلون .. كل الدعم للزمالك في ضربة البداية أمام بتروجيت”.