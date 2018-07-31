قناة بيراميدز تعلن عن مباريات الدوري المصري التي ستنقل على شاشتها

قال نادي بيراميدز في بيان إن “القناة التي يملكها حصلت على حقوق مباريات النادي في الدوري والكأس على أرضنا وخارجها. كما حصلت على 10 مباريات دوري باختيارها و5 مباريات في الكأس”.

وتنطلق قناة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، وهي مرتبطة بنادي بيراميدز الذي تم شراؤه من قبل مستثمر سعودي.

وقال نادي بيراميدز عبر حسابه في تويتر :”حصلت قناة بيرميدز على حقوق مباريات النادي في الدوري والكأس على أرضنا وخارجها كما حصلت على 10 مباريات دوري باختيارها و5 مباريات في الكاس وستبث مباراة الأهلي والإسماعيلي كأول مباراة على شاشة بيرميدز يوم الخميس الـ 2 من أغسطس”.

وتضم قناة بيرامدز مجموعة من الإعلاميين والمحللين المصريين أبرزهم مدحت شلبي وخالد الغندور وحسام البدري وأحمد حسن.

وتترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق النسخة الـ 60 للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم الذي يطلق عليه البعض “دوري المليارات” نظرًا لوصول قيمة انتقالات اللاعبين هذا الموسم لأرقام ضخمة.

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى عام 1948 ولم تتوقف إلا مرات محدودة لظروف مختلفة بينما توزَّعت الألقاب بين الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (40 مرة) والزمالك (12 مرة) فضلًا عن ثلاثة ألقاب للإسماعيلي بالإضافة إلى فوز أربعة أندية باللقب لمرة واحدة.

واقترب إجمالي قيمة انتقالات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية من حاجز ملياري جنيه مصري (112.3 مليون دولار).