عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا

أعلن عماد متعب لاعب النادي الأهلي المصري، ومهاجم منتخب مصر السابق اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب، وقرر الانتقال إلى العمل في مجال الإعلام والتحليل التلفزيوني.

وقال متعب في مقابلة مع قناة (أون سبورت) في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إنه قرر الاعتزال والانضمام للعمل في هذه المحطة.

وأضاف، أنه تلقى عرضين أو ثلاثة عروض من أندية مصرية، لكنه قرر -في النهاية- اعتزال كرة القدم رغم شعوره بقدرته على العطاء.

وأنهى متعب (35 عامًا) مسيرته في الملاعب دون اللعب لأي فريق في مصر غير الأهلي، بينما انتقل إلى الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة في موسم 2008-2009 وكانت تجربته الأخيرة في صفوف التعاون السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضًا.

وكان متعب ضمن تشكيلة مصر الفائزة بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 وحصد كل الألقاب الممكنة مع الأهلي: الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصرية، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس الاتحاد الأفريقي، وكأس السوبر الأفريقية.

وشارك متعب، الذي خاض 70 مباراة دولية مع مصر كان آخرها في 2015، في أولمبياد لندن 2012 بينما سجل 75 هدفًا مع الأهلي في الدوري الممتاز، وكانت البداية في شباك أسمنت السويس في سبتمبر/ أيلول 2004.

واشتهر متعب على مدار سنوات، بتسجيل الأهداف القاتلة وكان أشهرها هدف الفوز 1-صفر على سيوي سبور القادم من ساحل العاج في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع؛ ليهدي ناديه لقب كأس الاتحاد الأفريقي في 2014.