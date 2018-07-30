تردد قناة أون سبورت on sport” 2‎” الناقلة لمباريات الدوري المصري

ينتظر الجمهور المصري بشغف انطلاق مباريات بطولة الدوري الممتاز، غدًا الثلاثاء، في نسخته الـ60 لموسم 2018 / 2019، بمشاركة 18 فريقًا، بين طموح مختلف للفرق، كما ستظهر للنور قناة جديدة لإذاعة المباريات وهي ON Sport 2 لتكون إضافة جديدة لمجموعة القنوات.

وأشارت شركة “إعلام المصريين” المالكة لشبكة قنوات “أون” إلى أن القناة الرياضية الجديدة ON Sport 2 ستنطلق على نفس تردد القناة السابقة ON Live على القمر الصناعي نايل سات.

والتردد هو 10853 ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

وتقام في الجولة الأولى 7 مباريات، وتكون البداية بمباراتين، غدًا الثلاثاء، تجمع الاتحاد السكندري مع “المقاولون العرب”، والمباراة الثانية تجمع بتروجيت مع الزمالك ثاني أكثر المتوجين بالبطولة بـ 12 نسخة.

وتستكمل المباريات، بعد غد الأربعاء، بثلاث مباريات تجمع الداخلية مع وادي دجلة، والإنتاج الحربي مع حرس الحدود العائد من جديد إلى الممتاز، والضيف الجديد على المسابقة نجوم المستقبل مع طلائع الجيش.

وتستأنف المباريات الخميس المقبل، بمباراتي الجونة مع المصري البورسعيدي، والأهلي (حامل اللقب) وأكثر من توج به (40) مرة في مواجهة الإسماعيلي.

وتختتم مباريات الجولة الجمعة المقبل بمباراتي، مصر المقاصة مع سموحة، وإنبي مع بيراميدز (الأسيوطي) سابقًا والذي أبرم العديد من الصفقات الكبيرة التي جعلته أحد المرشحين للقب.

وتقام المسابقة من 34 جولة بواقع 17 للدور الأول ومثلها للثاني، يتأهل الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، والثالث لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) بجانب بطل الكأس المصرية، ويهبط للدرجة الأولى الفرق الثلاثة الأخيرة أصحاب المراكز الـ 16 والـ 17 والـ 18.

يذكر أن هناك 4 قنوات حصلت على حقوق إذاعة الدوري كاملًا، 3 منها على الهواء مباشرة هي أون سبورت وأون سبورت 2 والنيل للرياضة، فضلًا عن قناة الأهلي التي تذيع كل المباريات بعد 90 دقيقة من انطلاقها.

وحصلت قناة بيراميدز، الخاصة بنادي الأهرام، على حقوق بث مباريات الفريق كاملة، كما حصلت على حقوق باقي مباريات الأندية التي يكون الأهلي والزمالك طرفين فيها.

وستقوم قناة بيراميدز ببث المباريات على الهواء مباشرة.