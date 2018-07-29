نادي الزمالك يعير عماد فتحي لوداي دجلة.. وحسام باولو للداخلية مجانًا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري إعارة عماد فتحي لاعب وسط الفريق، لوادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورحل فتحي إلى وادي دجلة بعد اعتذاره عن عدم قبول عرض نادي أهلي طرابلس الليبي، لاستعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفضّل اللاعب الانتقال إلى أحد الأندية المحلية في الموسم الجديد.

وكان السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأبيض قد طلب إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، بعد عودة الفريق من معسكر ألمانيا، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة حتى الآن.

من جهة أخرى وافق الزمالك على إعارة المهاجم حسام باولو، لمدة موسم إلى نادي الداخلية بالمجان.

ووقّع اللاعب لنجوم المستقبل، إلّا أن الزمالك رفض العرض، وأبقى عليه، بعد أن تقدم الداخلية بطلب لضم اللاعب مجانًا، على أن يتحمل الفريق الشرطي عقد اللاعب بدلًا من أن يدفعه الزمالك.

وكان الزمالك قد أخرج اللاعب من حساباته في الفترة الماضية، بطلب من السويسري غروس.