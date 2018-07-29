القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري‎

تنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة الزمالك ضد فريق بتروجيت.

وتقام المباراة، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث قناة “النيل للرياضة” الحكومية مباريات الدوري كاملة، بالإضافة إلى مجموعة قنوات “أون سبورت”، القناة الخاصة الوحيدة التي حصلت على حقوق إذاعة الدوري المصري كاملًا.

ومن المنتظر أن تذيع قناة “بيراميدز” مباريات فريقها مع 15 مباراة أخرى للأهلي والزمالك. ‎

تردد القنوات الناقلة للدوري المصري:

أون سبورت: نايل سات 10853 (h) 27500 أفقي ¾

النيل للرياضة: نايل سات 11842 (h) 27500 أفقي ¾

بيراميدز: نايل سات 11334 (h) 27500 أفقي ¾