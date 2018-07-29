جلسة عتاب بين مرتضى منصور وشيكابالا وتجهيز عرض سعودي للاعب (فيديو)

كشف محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، السر وراء عدم الانتظام في تدريبات فريقه، عقب العودة من روسيا والمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018.

وقال شيكابالا في تصريحات مصورة: “لم تصلني أي إخطارات من النادي بموعد التدريبات والمعسكر، حتى أنتظم في التدريبات، وكان المدير الفني قد منح الدوليين إجازة حتى يوم 12 يوليو الماضي”.

وأضاف شيكابالا: “وصلت لمقر النادي يوم 11 يوليو، من أجل مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، لكن كانت لديه ظروف منعته من حضور الاجتماع، لم أذهب إلى مارينا ولكن كل إجازتي كانت في أسوان بين عائلتي”.

واستفسر مرتضى من شيكابالا عن البيان الذي أصدره ضد إدارة النادي قائلً: “أنت طلعت بيان بتقول إن مفيش حد من الزمالك أبلغك بمواعيد المران وإحنا بعتنا ليك 3 إخطارات بمواعيد المران، فرد اللاعب: بعت الإخطارات على عنوان إيه؟ ليرد عليه رئيس الزمالك على العنوان الموجود في جواز سفرك قبل أن يرد عليه اللاعب العنوان ده أنا كنت ساكن فيه وأنا عندي 12 سنة”.

وواصل مرتضى لشيكابالا: “أنت رفضت تسليم جواز السفر الخاص بك للزمالك عقب عودتك من روسيا”، واستدعى مرتضى أحمد إبراهيم إداري الفريق، والذي أكد أن شيكابالا بعد عودة منتخب مصر من كأس العالم بروسيا رفض تسليم جواز السفر الخاص به”.

وتابع مرتضى حديثه الموجه لشيكابالا: “السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق يرفض تواجدك في صفوف الفريق، بسبب عدم حضورك المعسكر، مفيش حد في النادي بيكرهك، وإسماعيل يوسف تعجب من أنك تتهمه بعدم رغبته في تواجدك في النادي وقال لي ده واد مجنون، أنا خايف على مستقبلك لذا ستخرج إعارة للسعودية، حتى يراك المدير الفني وتعود للفريق في يناير”.

ومن جانبه قال شيكابالا: “أنا محسوب على مرتضى منصور، لأنه سبب عودتي للزمالك من باوك، ولا يجوز لي أن أهاجمه كما يردد البعض، وأشكره على حرصي على مستقبلي الكروي”.