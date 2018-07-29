هل حصلت قناة نادي “بيراميدز” الجديدة على حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري؟

كشف سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قناة “بيراميدز” الجديدة ستذيع بعض مباريات الدوري الذي ينطلق، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال زاهر في تصريحات إذاعية: “القناة حصلت على بعض مباريات البطولة، حتى الآن القناة الوحيدة التي ستبث جميع مباريات الدوري هي أون سبورت”.

وأوضح: “أعتقد أن بعض القنوات العربية ستحصل -أيضًا- على حق بث البطولة”.

وأعلن نادي بيراميدز، الأسيوطي سابقًا، عن تدشين قناة تلفزيونية خاصة به وتعاقده مع العديد من نجوم الكرة المصرية القدامى للعمل في القناة مثل: إبراهيم حسن وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن.

ومن المفترض أن تحصل قناة “نايل سبورت” على بث مباريات الدوري باعتبارها تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وينطلق الدوري المصري، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة الاتحاد والمقاولون العرب ويليها لقاء بتروجت والزمالك.

مدرب مصر

إلى ذلك، أوضح زاهر أنه سيتم الاستقرار خلال الأسبوع الجاري على المدير الفني الجديد للفراعنة، بعدما تم حصر الأسماء المرشحة على ثلاثة مدربين فقط.

وتابع: “”هناك أربعة مدربين تم طرحهم على مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير، وكلف المجلس مجدي عبد الغني وحازم إمام بتجهيز تقرير لتقديمه في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل”.

وعن اقتراب المكسيكي خافيير أغيري من تولي المسؤولية، شدد: “هناك 3 أسماء قريبة من المنصب، وخلال الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد”.

وبسؤاله عن احتمالية تواجد أحد أعضاء الجهاز الفني السابق ضمن الجهاز الجديد: “كل شيء وارد، الباب مفتوح أمام الجميع، خاصة وأن هناك العديد من الأسماء الكبيرة والمحترمة، ومن الوارد أن يتواجد أحدهم كخبرة في الجهاز الفني أو الإداري”.