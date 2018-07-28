نادي الأهرام “بيراميدز” يعلن ضم أحمد أيمن منصور من المصري البورسعيدي

نادي الأهرام “بيراميدز” يعلن ضم أحمد أيمن منصور من المصري البورسعيدي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الأهرام “بيراميدز” ضم مدافع النادي المصري البورسعيدي، أحمد أيمن منصور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل منصور إلى بيراميدز مقابل رحيل أحمد خالد وأحمد شوشة إلى المصري، ويحق للأخير الحصول على 20% من إعادة بيع اللاعب.

ولعب منصور في صفوف الناشئين بالزمالك، النادي الذي تألق معه والده، قبل أن ينضم إلى طلائع الجيش في 2013.

وارتدى منصور شعار الداخلية موسم 2014-2015، قبل أن يرحل إلى المصري.

وشارك منصور إجمالًا في 77 مباراة من الدوري المصري وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وانضم منصور إلى بيراميدز الذي تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، مثل علي جبر ومحمد تاحا ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد فاروق.

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري بمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل.

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