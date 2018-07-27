تردد قناة بيراميدز الجديدة الخاصة بالدوري المصري

سرق الإعلان الرسمي لقناة بيراميدز الفضائية الأضواء بعد أن تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وظهر العديد من نجوم الكرة المصرية في الإعلان الخاص بقناة بيراميدز التي ستكون خاصة بنادي بيراميدز.

تعد قناة بيراميدز مملوكة لنادي بيراميدز “الأسيوطي سبورت” سابقاً بعدما اشتراه مجموعة من المستثمرين العرب وتم تحويل اسم نادي الأسيوطي إلى بيراميدز.

ويرأس القناة إيهاب جلال الذي عمل لسنوات رئيساً لقناة ” النهار رياضة” ويملك تاريخاً طويلاً في العمل الإعلامي مع قناة ” إيه آر تي” السعودية.

تتطلع قناة بيراميدز لشراء حقوق بث الدوري المصري وإذاعة مباريات البطولة.

وأكد إيهاب جلال رئيس القناة ، ل،”إرم نيوز” أن القناة ستكون حافلة بالمفاجآت والبرامج الرياضية المتنوعة التي سيقدمها عدد من النجوم.

وأضاف: “سيتم الكشف عن كل الأمور الخاصة في القناة في الساعات القادمة”.

تردد قناة بيراميدز

سيتم بث قناة بيراميدز عبر تردد 11334 أفقي Hبمعدل ترميز 27500 عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق القناة بتقنية HD وستذيع بشكل مبدئي المباريات الخاصة بفريق بيراميدز وتم تسجيل جميع المباريات الودية للفريق في فترة الإعداد.