بعد التعاقد مع فرجاني ساسي.. هذه خطوات نادي الزمالك للحفاظ على معروف يوسف

عرض نادي الزمالك المصري، على النيجيري معروف يوسف مبلغ 20 مليون جنيه، من أجل التجديد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ثم إعارته إلى أحد الأندية الخليجية.

وسيتم خصم مبلغ 7 مليون جنيه من عقد اللاعب، لوضعه وديعة في أحد البوك، حتى يحصل على الجنسية المصرية، ويتم قيده كلاعب مصري، وفق قانو الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان.

وينتهي عقد معروف مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولن يستطيع اللعب مع القلعة البيضاء عقب التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، واكتمال عقد اللاعبين الأجانب.

ووقع التونسي الدولي فرجاني ساسي عقود انضمامه بشكل رسمي إلى الزمالك لمدة 3 سنوات.

وسيتحمل الزمالك 700 ألف يورو من قيمة عقد اللاعب فرجاني ساسي مع النادي، والذي قام بالتوقيع قبل قليل على عقد لمدة 3 مواسم مع الزمالك قادمًا من النصر السعودي.

وسيصبح ما يحصل عليه معروف في الموسم، ما يقرب من 3 مليون جنيه، وهو نفس قيمة العقد الحالي، بعد خصم المبلغ الذي سيتم وضعه كوديعة، والتي يستطيع اللاعب الحصول عليها عقب انتهاء مدتها.

وفي حالة تجديد اللاعب لتعاقده مع الزمالك لمدة أربعة مواسم، ستتم الإعارة ستة أشهر للقادسية الكويتي، على أن يعود في يناير بعد إنهاء اجراءات حصوله على الجنسية المصرية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن معروف رفض العرض مبدئيًا، وطلب التجديد لمدة موسم واحد فقط على أن تتم إعارته بالتزامن مع إجراءات حصوله على الجنسية المصرية.

ويرفض مجلس إدارة الزمالك فكرة اللاعب وهي التجديد لموسم واحد، ويتمسكون بتجديد عقد النيجيري لمدة أربع سنوات.