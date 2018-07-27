النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من التفاوض مع إسلام صلاح لاعب سموحة

حسم النادي الأهلي المصري قضية التفاوض مع إسلام صلاح لاعب سموحة السكندري، لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، الأنباء التي ترددت عن الدخول في مفاوضات، مع إسلام صالح لاعب سموحة.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي: “ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع إسلام صلاح لاعب سموحة، عارٍ تمامًا من الصحة، مع الاحترام لكل اللاعبين الذين تناولتهم مثل هذه الأخبار الاجتهادية”.

وأضاف: “لاعب سموحة خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأتمنى له التوفيق مع ناديه خلال الموسم المقبل، وأن يحقق أحلامه في الفترة المقبلة بالانضمام للنادي الذي يرغب فيه”.

يذكر أن إسلام صلاح أكد أكثر من مرة أنه يرغب في الانضمام لصفوف الأهلي، وأن هناك بعض الوسطاء عرضوا عليه اللعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في بداية أغسطس المقبل.