خافيير أجيري يوافق على قيادة منتخب مصر.. والإعلان الرسمي الأربعاء

اقترب المدرب المكسيكي خافيير أجيري من قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق شبه النهائي مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة والعضو حازم إمام، المكلف بدراسة السير الذاتية للمدربين والتفاوض معهم.

ووافق أجيري على العرض المالي المقدم من الاتحاد المصري، والذي يبلغ 1.5 مليون دولار سنويًا.

واتفق أجيري مع حازم إمام على استقدام جهاز معاون أجنبي كامل يضم مدربًا عامًا ومدربًا ومساعدًا ومخطط أحمال، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى.

وتتبقى تفاصيل صغيرة سيجري الاتفاق عليها بين الطرفين، وسيتم الإعلان عن تولي أجيري المسؤولية يوم الأربعاء المقبل.

ويبلغ المكسيكي خافيير أجيري 59 عامًا، وكان لاعبًا دوليًا في منتخب المكسيك ومثل أكثر من فريق مثل كلوب أمريكا وأتلانتي وجوادلاروخا في المكسيك وأوساسونا الإسباني ولوس أنغيليس الأمريكي.

وعمل أجيري في مجال التدريب منذ عام 1995 مع فريق أتلانتي وباتشوكا في المكسيك ثم قاد منتخب المكسيك مرتين واليابان ونادي أوساسونا وإسبانيول وريال سرقسطة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا والوحدة الإماراتي.