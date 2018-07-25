خيتافي الإسباني يطلب ضم شيكابالا من نادي الزمالك (صورة)

طلب نادي خيتافي الإسباني الحصول على خدمات محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك.

وأرسل نادي خيتافي خطابًا رسميًا اليوم الأربعاء عبر كارلوس جيريرو سانتياغو، المسؤول عن قطاع الشباب في النادي، إلى وكيل أعمال اللاعب يستفسر فيه عن إمكانية التعاقد معه مدة عام على سبيل الإعارة.

كما طلب النادي الإسباني إرسال الرد في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلبات المادية الخاصة باللاعب.

كان نادي الزمالك قد قرر تحويل “شيكابالا” للتحقيق بعد أن أصدر بيانًا يهاجم فيه رئيس النادي.

ووصف مرتضى البيان الذي صدر عن اللاعب بـ”الكذب”، مشيرًا إلى أنه تحددت جلسة للتحقيق مع اللاعب، غدًا الخميس، الساعة الواحدة ظهرًا أمام مدير الشؤون القانونية بالنادي.

وقال مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن البيان الذي صدر عن اللاعب ما هو إلا تضليل لجماهير الزمالك المحترمة ولن يعفيه من التمرد والهروب.