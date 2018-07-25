موعد مباراة النادي الأهلي وتاونشيب والقنوات الناقلة

يسعى الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للتخلص من حالة الإرهاق التي لحقت بلاعبيه بعد رحلة سفر طويلة لبوتسوانا وذلك قبل المواجهة المهمة مع تاونشيب رولرز في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ضيفه تاونشيب 3-صفر بسهولة الأسبوع الماضي ضمن الجولة الثالثة، محققًا انتصاره الأول بدور المجموعات هذا الموسم.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بجلسة استشفاء بفندق إقامة الفريق في العاصمة جابروني حيث لم يخض تدريب أمس الثلاثاء بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها اللاعبون نتيجة لرحلة الطيران من القاهرة لبوتسوانا والتي استغرقت نحو 12 ساعة.

ويخوض الأهلي مران اليوم الذي سيقام بعد الظهر لعدم وجود إضاءة في ملعب التدريب.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد والقائم بأعمال مدير الكرة، إن لاعبي الأهلي “لديهم تركيز تام وإصرار شديد على تقديم عرض قوي أمام تاونشيب يوم السبت المقبل وحصد النقاط الثلاث من أجل استمرار الفريق في مشواره نحو التأهل لقبل النهائي سعيًا للفوز باللقب”.

وأضاف يوسف في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت “الجهاز الفني يعرف فريق تاونشيب جيدًا بعدما لعب أمامه في استاد برج العرب قبل أسبوع وفاز عليه بثلاثة أهداف.

“سيلعب الفريق البوتسواني بشكل مختلف بكل تأكيد في لقاء السبت المقبل مستغلًا عاملي الأرض والجمهور. سيلعب بهدف الفوز لكن الأهلي لديه مقومات الانتصار والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث”.

وأشار يوسف إلى أن “جميع اللاعبين في حالة فنية ومعنوية عالية رغم الإجهاد الذي يعاني منه الفريق.

“لدى لاعبي الأهلي من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة في القارة الأفريقية”.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد سبع نقاط.

ولكل من كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب ثلاث نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس HD.