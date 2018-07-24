اتحاد الكرة المصري يحدد 4 مرشحين لخلافة هيكتور كوبر بقيادة الفراعنة

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 4 مدربين من أجل التفاوض معهم لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في قيادة منتخب مصر الفترة المقبلة، كما تم تشكيل لجنة، لمتابعة ملف مدرب المنتخب المقبل.

وأكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الرباعي: لويس بينتو، وكيكي فلوريس، ووحيد خليلوزيتش، وخافيير أغيري، هم المرشحون لتدريب المنتخب.

وكان مجلس الجبلاية، رفض تجديد تعاقد كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بعد أداء الفراعنة الباهت في المونديال.

وخسر منتخب مصر ثلاث مواجهات في كأس العالم، أمام: أوروغواي، والسعودية، وروسيا.

وقال مجاهد:”شكلنا لجنة لبحث السير الذاتية المعروضة، وركزنا على أبرز الأسماء، واللجنة عُرضت على مجلس إدارة الاتحاد بعد دراسة الجوانب الاقتصادية والفنية”.

وأضاف:”كيكي فلوريس، ووحيد خليلوزيتش، وخافيير أجيري، ولويس بينتو، هم الأقرب”.

وتابع:”لم نحدد أي موعد للإعلان، لكن نهاية الأسبوع المقبل ستنهي اللجنة عملها، وسيجتمع المجلس لمناقشة القرار، ولم نستطع تحديد السقف المادي المناسب بعد، واتحاد الكرة هو المعني بالأمور المادية، ونحن لا نعتمد على شركات راعية”.