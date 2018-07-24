النادي الأهلي ضد تاونشيب.. كارتيرون في ورطة بسبب أحمد فتحي

بات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في ورطة بعد غياب أحمد فتحي، لاعب وسط الفريق عن لقاء تاونشيب بطل بوتسوانا، يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، إن أحمد فتحي اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق الأخيرة أمس، قبل السفر إلى بوتسوانا، وفضل الجهاز الطبي عدم سفره، حرصًا على سلامته وعدم تفاقم الإصابة.

وانتظم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في أداء برنامجه التأهيلي صباح اليوم، على هامش تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة بوتسوانا، استعدادًا لمباراة تاونشيب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد هاني في التشكيلة الأساسية بمباراة تاونشيب البوتسواني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسافر الأهلي إلى بوتسوانا فجر اليوم بظهير أيمن واحد وهو محمد هاني، بعد إصابة أحمد فتحي، وخضوع باسم علي لفترة تأهيل.