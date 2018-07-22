نادي الزمالك يعلن موعد وصول فرجاني ساسي.. وأمير مرتضى منصور مشرفًا عامًا على الفريق

أكد نادي الزمالك المصري، عبر موقعه الرسمي، عن إتمام صفقة تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأوضح مرتضى منصور، رئيس النادي، عن قيام ساسي، بإجراء اتصال هاتفي به لحسم أمر انضمامه للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد اللاعب لمرتضى منصور، تمسكه بالتواجد مع الزمالك في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل انضمامه للأبيض.

وأعلن رئيس الزمالك، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن ساسي، سيوقع عقدًا مدته ثلاثة مواسم، وأنه سيصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلًا كبيرًا حول الصفقة، في ظل عدم حضور اللاعب إلى القاهرة لتوقيع العقد الجديد مع الزمالك.

ويضم الزمالك في صفوفه من اللاعبين الأجانب التونسي حمدي النقاز والنيجيري معروف يوسف الذي اقترب من الرحيل والمغربي حميد أحداد والكونغولي كابونغو كاسونغو.

وبدأ ساسي مشواره الكروي في ناشئي الترجي التونسي، لكنه لم يستمر هناك لينضم للصفاقسي في 2011، ومع الأخير لعب ساسي 100 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

بعد 4 سنوات مع الصفاقسي، خرج ساسي إلى فرنسا وبالتحديد إلى ميتز الفرنسي.. وفي 40 مباراة في فرنسا، سجل هدفًا وصنع هدفين قبل أن يعجل هبوط ميتز برجوعه إلى تونس، ولكن عبر نادي الطفولة، الترجي.

عامان مع الترجي قدم فيهما ساسي أداء كبيرًا، مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 5، قبل أن يرحل إلى النصر السعودي في يناير من هذا العام مقابل 2 مليون يورو.

ومع منتخب تونس سجل ساسي 4 أهداف في 44 مباراة، آخرها هدف العرب الأول في مونديال 2018 من ركلة جزاء ضد إنجلترا.

أمير مرتضى

إلى ذلك، أعلن مجلس الإدارة موافقته على تعيين أمير مرتضى مشرفًا عامًا على الكرة بالفريق الأول في النادي.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أن موافقة المجلس جاءت بناءً على رغبة المدرب السويسري كريستيان غروس.

وشدد الموقع: “غروس هو من طلب تواجد أمير مرتضى ومجلس الزمالك أعلن موافقته على ذلك، ومن المقرر أن يقوم أمير مرتضى بمهام منصبه الجديد (متطوعًا)”.

وبعد تكليفه رسميًا بمهام منصبه الجديد، عقد أمير مرتضى اجتماعًا مع غروس لبحث مطالبه خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق أن يتولى أمر التحدث رسميًا باسم الفريق.

ووعد أمير مرتضى المدرب السويسري بتذليل العقبات كافة، وتلبية مطالبه خلال المرحلة المقبلة.