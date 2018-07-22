وحيد خليلوزيتش يقترب من قيادة منتخب مصر

اقترب البوسني وحيد خليلوزيتش من قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي انتهت مهمته مع توديع الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز”، إن حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بترشيح مدربين والتفاوض معهم عقد بضع جلسات مع خليلوزيتش، وعرض عليه راتبًا شهريًا يقدر بـ150 ألف دولار.

ولم يبد المدرب البوسني موافقته أو رفضه، وطلب مهلة حتى يوم الاثنين المقبل لإرسال رده النهائي.

وحال موافقة خليلوزيتش على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، سيصطحب معه مساعدين اثنين للعمل ضمن الطاقم التدريبي للفراعنة.

وكان اتحاد الكرة المصري رفض تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ووجه له الشكر بعد أداء منتخب مصر الهزيل في نهائيات كأس العالم.

خليلوزيتش يبلغ من العمر 66 عامًا وتولى تدريب العديد من الفرق الأوروبية والأفريقية منها على سبيل المثال الرجاء البيضاوي وباريس سان جيرمان وطرابزون سبور إلى جانب عدد من المنتخبات وهي كوت ديفوار والجزائر ثم اليابان.

وكان هيكتو كوبر تولى قيادة منتخب مصر في عام 2015 ونجح في إعادة الفراعنة للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2017 بعد غياب دام ثلاث نسخ، ولكنه خسر النهائي أمام الكاميرون.

ونجح كوبر في قيادة منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 لينهي 28 عامًا من الغياب عن المونديال ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات دون أن يحصد أي نقطة.