رسميًا.. نادي بيراميدز يعلن ضم البرازيلى رودريغينهو

أعلن نادي بيراميدز “الأهرام”، الأسيوطي سابقًا، التعاقد رسميًا مع اللاعب البرازيلي رودريغينهو.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، فجر الأحد، أن “نجم البرازيل ونادي كورينثيانز، رودريغينهو، 30 عامًا، انضم رسميًا للنادي”.

وأعلن النادي، الأسبوع الماضي، أنه “بصدد صفقة ستكون من أهم الصفقات في مصر والشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة”.

تم التوقيع مع نجم البرازيل ونادي كورينثيانز اللاعب رودريغينهو (30 سنة ) لينضم رسميا لنادي بيرميدز pic.twitter.com/wLYpBQ3qcH — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 22, 2018

وقام نادي بيراميدز بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ولد اللاعب في الـ 27 من مارس 1988 واسمه الكامل رودريغو إدواردو مارينيو، احترف كرة القدم بشكل رسمي في عام 2007.

ولعب في نادي الشارقة الإماراتي حتى موسم 2015، وذكرت صحف برازيليلة أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين دولار لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم رودريغينيو إلى كورينثيانز في أكتوبر 2013 وترك النادي بعد مشاركته في 174 مباراة وسجل 35 هدفاً.