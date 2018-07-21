4 نجوم يشعلون الأزمات مع مرتضى منصور في نادي الزمالك المصري

يبدو أن نادي الزمالك المصري لا يعرف الهدوء ودائمًا يكون محط الأزمات خاصة بين اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور.

وشن رئيس الزمالك هجومًا عنيفًا ضد بعض اللاعبين في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، الذي عقده للإعلان عن تفاصيل اتفاقه لإذاعة بث تجريبي لقناة النادي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز النجوم الذين يشعلون الأزمات مع مرتضى ويمثلون صداعًا في رأس الأخير.

شيكابالا

يظل محمود عبدالرازق “شيكابالا” أحد أبرز الأزمات في وجه رئيس الزمالك، خاصة أن إعارته إلى نادي الرائد السعودي انتهت.

ولم يتلق شيكابالا عروضًا للاستمرار في الدوري السعودي في الموسم الجديد بعد تجربته مع الرائد، ويرتبط النجم صاحب الـ32 عامًا بعقد مع الزمالك.

وسبق أن أعلن شيكابالا عدم رغبته في العودة للزمالك في الموسم الجديد، إلا أن رئيس النادي طالب بعودة اللاعب للتدريبات لترك الفرصة للمدرب السويسري كريستيان غروس لتقييم حاجة الفريق له من عدمه.

وأعلن رئيس الزمالك وضع شيكابالا في قائمة الانتظار حال تمسك الأخير بالتمرد وعدم الالتزام بالتدريبات مع مدربه السويسري أو البحث له عن عرض للرحيل.

مصطفى فتحي

دخل مصطفى فتحي، الجناح الأيمن، في أزمة مع إدارة النادي بعد رفض تمديد عقده لموسمين بجانب البيان الذي أعلنه اللاعب بأنه رفض الرحيل إلى نادي بيراميدز.

وطالب رئيس الزمالك اللاعب بتجديد عقده كي يستمر مع الفريق وإلا سيتم الاستغناء عنه في المرحلة المقبلة.

أحمد الشناوي

نشب صدام عنيف أيضًا بين مرتضى منصور وحارس مرمى الفريق، أحمد الشناوي.

وأعلن مرتضى أنه سيتم وضع الشناوي في قائمة الانتظار حال رفضه الرحيل إلى بيراميدز مهاجمًا الحارس الدولي بسبب الجلسة التي عقدها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للانضمام للفريق الأحمر قبل أيام من مباراة القمة بين في الدور الأول للدوري في الموسم الماضي.

فرجاني ساسي

رغم إعلان نادي الزمالك عن ضم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط النصر السعودي، إلا أن تأخر وصوله فتح الباب أمام إلغاء الصفقة أو التراجع عنها.

وأكد مرتضى، أن الجانب السعودي من يحسم مصير صفقة ساسي، موضحًا أن رحيل النيجيري معروف يوسف مرهون بانضمام فرجاني.