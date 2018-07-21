نادي الزمالك يلغي منصب مدير الكرة ويناقش إنشاء استاده

قرر نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، إلغاء منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي، خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم وجود دور له في الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري كريستيان غروس.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم: “قررت إلغاء منصب مدير الكرة بالفريق، وأيمن حافظ مدير الكرة الحالي سيعود لمنصب المدير الإداري، وسيكون هناك مشرف على الكرة، وهناك لجنة كرة سيتم تشكيلها في الفترة الحالية”.

وأضاف منصور: “المدير الفني الأجنبي غروس هو المسؤول الأول عما يحدث داخل الفريق، ولديه الصلاحيات الكاملة في فرض عقوبات على أي لاعب يتمرد داخل الفريق خلال المرحلة القادمة”.

من جانب آخر، أكد مرتضى أنه سيتم عقد جمعيتين عموميتين يومي 30و31 أغسطس المقبلين، الأولى لمناقشة الميزانية الخاصة، والثانية تخص لائحة النادي.

وطلب مرتضى من جميع أعضاء النادي الحضور بأعداد غفيرة للمشاركة في الجمعيتين العموميتين، والتعبير عن آرائهم بمنتهى الصراحة.

كما يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع شركة صينية؛ لمناقشة إنشاء استاد نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وفقًا لما أكده رئيس النادي في المؤتمر الصحفي.