مرتضى منصور يكشف تفاصيل إنشاء قناة نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أنه وضع النواة الأولى من أجل إطلاق قناة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، على غرار النادي الأهلي، الذي يمتلك قناة فضائية باسمه منذ العام 2008، ويجهز نادي الأهرام لإطلاق قناة هو الآخر.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم: “أبرمت عقدين، واحدًا مع شركة أسما للإنتاج الإعلامي التي تمثل قناة الحدث، بالإضافة لقناة ltc بتمويل كامل من الشركة الراعية للنادي، وسنقدم برنامجًا عبر القناتين وستكون كل الإعلانات لصالح نادي الزمالك”.

وأضاف: “هذه التعاقدات ستكون نواة لقناة نادي الزمالك الجديدة، والتي يشرف عليها الثنائي سامي عبدالعزيز وأسامة الشيخ، حصلنا على 10 ساعات بث لبرامج زمالك الوطنية والكرامة، وستكون هناك لقاءات حصرية مع كل لاعبي ومدربي الزمالك في كل الألعاب”.

وتابع منصور: “جميع أجور مقدمي البرامج والمعدين لقناة الزمالك ستكون على حساب الشركة، وسيحصل النادي على 5 أيام في كل قناة، ما يعادل 10 أيام من القناتين، وسيكون اسم البرنامج (الزمالك نادي الوطنية) وسيكون مختصًا بكل أخبار الزمالك حصريًا”.

وأردف: “من يوم 1 أغسطس المقبل، الباب مفتوح أمام أي شخص منتمٍ لنادي الزمالك يريد التواجد من خلال البرنامجين عبر القناتين، ولا مجال لوجود أي شخص مرتشٍ أو فاسد بتلك القنوات مرة أخرى”.

واختتم رئيس الزمالك: “أمتلك تسجيلات ضد بعض الإعلاميين تكشف مؤامرات ضد نادي الزمالك، وانتظر قرار مسؤولي الدولة تجاه هؤلاء”.

كما كشف مرتضى منصور تطورات صفقة فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس، ومصير شيكابالا ومصطفى فتحي وأيمن حفني وأحمد الشناوي وكاسونغو كابنغو.

وقال في المؤتمر الصحفي: “لم أرَ فرجاني ساسي ولا أعرفه، لكني أعلم أنه الأفضل في منتخب تونس وطلبت من تركي آل الشيخ إتمام الصفقة، ومتعجب مما يقال إن الصفقة فشلت، أنا أصلًا لم أره من قبل واللاعب عائد لتوه من فترة راحة ونتحدث معه حاليًا وننتظر حضوره لمصر لتوقيع العقود، خاصة أن تركي يتحدث بنفسه مع وكيله لإتمام الصفقة”.

وأضاف منصور: “إن لم يحضر فرجاني ساسي سنشكر تركي آل الشيخ أيضًا، فنحن لسنا مثل غيرنا، اللاعب لا يملك عروض احتراف كما قيل، لأن عقده مستمر مع نادي النصر”.

وعن شيكابالا ومصطفى فتحي والشناوي، قال مرتضى: ” من لا يريد الزمالك نحن أيضًا لا نريده، ومن يجلس للتفاوض مع نادٍ منافس، نحن لا نريده أيضًا، شيكابالا عاد من السعودية وحصل من نفسه على إجازة في مارينا، ما الذي يفترض بي أن أقوله لغروس؟ اللاعب بيتفسّح في مارينا، إذا لم يحضر وينتظم، سيتم قيده على قائمة الانتظار”.

وأضاف منصور: “إذا وصلنا مبلغ 3 ملايين دولار قيمة صفقة أحمد الشناوي سينتقل إلى بيراميدز أيضًا، وإن لم يصل سنضعه على قائمة الانتظار، أما مصطفى فتحي فانتقل إلى بيراميدز وطلب 20 مليونًا، في المقابل هم عرضوا 8 ملايين فقط، وإذا لم يقم بتجديد تعاقده سيتم وضعه أيضًا على قائمة الانتظار، خصوصًا أننا كلما طلبنا منه التجديد يرفض وأنا أنتظره اليوم لحسم الموقف”.

وتابع: “كاسونغو مستمر ولن يرحل عن الزمالك، وصلنا عرض لبيع محمود عبدالعزيز مقابل 6 ملايين يورو، لكننا رفضنا لأنه من القوام الأساسي للفريق”.

وأردف منصور: “جميع اللاعبين الباقين أو الراحلين، سيكون ذلك من خلال ستيف غروس، وهو من اختار كل اللاعبين، ولم يطلب المدير الفني اعتزال أيمن حفني، لقد كان أول اسم كتبه لبقائه مع الفريق”.

من جانب آخر، أعلن مرتضى انتهاء مشكلة ناديه مع مصلحة الضرائب، بعد جلسته مع وزير المالية، الخميس الماضي.

وقال مرتضى: “الأربعاء المقبل سيتم رفع الحجز عن كل أموال النادي عن طريق الضرائب، وأخطرنا وزير المالية بكل الوضع وأن الضرائب دي بقالها سنين طويلة، وفي فيديو مشترك سيذاع للكشف عن تفاصيل انتهاء الأزمة وسنضع أموال النادي في بنك خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “نادي الزمالك بيسدد المديونيات كلها اللي من أيام ممدوح عباس الرئيس السابق، وسددنا للضرائب والتأمينات وكل الجهات واللاعبين القدامى”، مشيرًا إلى أن لجنة من الأموال العامة بدأت التحقيق في مخالفات مجلس ممدوح عباس لكن الإعلام يتجاهل ذكر الأمر، ولأول مرة في تاريخ الزمالك يحقق وفرًا بحوالي 300 مليون جنيه بعد ما كان النادي مفلسًا ومدينًا، ومع ذلك كل يوم شائعة وأكاذيب وإحنا مستحملين”